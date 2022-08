Orrore al supermercato | colpisce dipendente con una forbice da cucina

Attualità Tuttogratis

... anche se sappiamo esattamente dove si trovava (al posto delWaitrose, dove anni fa ... sprofondò la mano in tasca, tirò fuori un romanzetto dell'da tre soldi con totale assenza di ...IN STRADA TRA VARESE E LA SVIZZERA Il cadavere di un uomo era stato trovato in strada a ... Per questo via Varese, poco distante da un, era stata transennata e chiusa al traffico. ... 300 nuove assunzioni nel grande supermercato: ecco come avere il posto Orrore nel tardo pomeriggio tra la provincia di Varese e la Svizzera. È stato ucciso a colpi di pistola dall'ex della sua compagna, Daniele Morello, il 47enne trovato morto a ...