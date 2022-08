Napoli, Spalletti: “Prenderemo un portiere forte” (Di giovedì 4 agosto 2022) Napoli portiere- Il Napoli continua il suo ritiro, oggi tredicesimo giorno di allenamento a Castel di Sangro. I Partenopei alle ore 18:30 di ieri contro il Girona, gara vinta per 3-1. Sono apparsi in ottima forma Kvaratskhelia, autore del rigore che ha chiuso il match. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è stato intervistato in mixed-zone dopo il match vinto contro il Girona. Ha parlato di vari argomenti tra cui: il nuovo portiere e ha commentato la partita dei suoi giocatori. Ecco di seguito, le parole del mister ex Roma: Sul probabile approdo di Kepa: “Kepa? Un portiere forte lo Prenderemo. Sappiamo tutti il valore del portiere del Chelsea, se ci saranno le possibilità, affonderemo il colpo. Sarebbe un ottimo ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 4 agosto 2022)- Ilcontinua il suo ritiro, oggi tredicesimo giorno di allenamento a Castel di Sangro. I Partenopei alle ore 18:30 di ieri contro il Girona, gara vinta per 3-1. Sono apparsi in ottima forma Kvaratskhelia, autore del rigore che ha chiuso il match. Luciano, allenatore del, è stato intervistato in mixed-zone dopo il match vinto contro il Girona. Ha parlato di vari argomenti tra cui: il nuovoe ha commentato la partita dei suoi giocatori. Ecco di seguito, le parole del mister ex Roma: Sul probabile approdo di Kepa: “Kepa? Unlo. Sappiamo tutti il valore deldel Chelsea, se ci saranno le possibilità, affonderemo il colpo. Sarebbe un ottimo ...

