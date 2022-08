Meteo | le previsioni di venerdì 5 agosto | ancora caldo su tutta Italia

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 4 agosto 2022) Per la giornata dileindicano che l'anticiclone africano continuerà a interessare l’. La giornata sarà prevalentemente soleggiata conintenso e temperature molto alte, ben al di sopra delle medie stagionali, soprattutto al Centro-Nord. Sono però previsti temporali di calore, in particolare nel pomeriggio, sulle Alpi e lungo l'Appennino meridionale. Nel weekend poi, tra sabato 6 e domenica 7, i temporali saranno in arrivo sulle regioni settentrionali, poi dalla prossima settimana anche al Centro-Sud (LEDI SKY TG24).