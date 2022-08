Manuel Bortuzzo | voci di flirt con Cecilia Cantarano Lei sbotta | “Torno a casa e scopro di essere fidanzata con un ragazzo mai visto? Ma state bene?”

(Di giovedì 4 agosto 2022)è stato nuovamente risucchiato nel ciclone del gossip. Dopo la fine della travagliata relazione con la principessa Lulù Selassié, secondo le più recenti indiscrezioni l’ex nuotatore paralimpico avrebbe una nuova fiamma. A far circolare la voce, sulla base della soffiata di una follower, la regina del pettegolezzo social, Deianira Marzano. L’utente avrebbe raccontato all’influencer di aver, in compagnia di, presso l’outlet di Castel Romano. A quanto pare, inoltre, i due avrebbero cominciato a seguirsi su Instagram e scambiarsi like alle foto. Neanche a dirlo, i rumors hanno fatto il giro del web. Ma, come spesso accade, la realtà è un’altra e la replica dellanon ha tardato ad arrivare. ...

hopeangel365 : Raga, è doppia gravidanza! #michelle #hunziker #aurora #ramazzotti #tottiblasi #francescototti #roma #fairylu… - hopeangel365 : Soleil Sorge invidiosa di Sophie Codegoni #solearmy #teamsoleil #stateofsoleil #sophiecodegoni #basciagoni #prelemi… - infoitcultura : Manuel Bortuzzo, nuovo flirt dopo Lulù Selassié?/ Avvistato con Cecilia Cantarano - infoitcultura : Manuel Bortuzzo, altro che Lulù Selassié: beccato insieme alla famosa star del web (bellissima) - infoitcultura : Manuel Bortuzzo riceve una pessima notizia: la decisione di Mediaset è incredibile -

Il Fatto Quotidiano

Cecilia Cantarano ha smentito i gossip in circolazione in merito alla sua presunta liaison con. La TikToker Cecilia Cantarano ha smentito i gossip delle ultime ore in merito alla sua presunta liaison con l'ex gieffino. Cecilia Cantarano e: la smentita ...Cecilia Cantarano nega il flirt con: 'Io e lui fidanzati Non lo conosco nemmeno' Simona Ventura, che schianto al mare: corpo da urlo, il reel infiamma Instagram Sabrina Ferilli ... Manuel Bortuzzo, voci di flirt con Cecilia Cantarano. Lei sbotta: “Torno a casa e scopro di essere… Gianmaria Antinolfi e l'amicizia che ancora lo lega fortemente ad Aldo Montano e Manuel Bortuzzo nonostante siano passati mesi ...Cecilia Cantarano ha smentito i gossip in circolazione in merito alla sua presunta liaison con Manuel Bortuzzo.