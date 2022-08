Lucca | maxi incendio nella cartiera Ds Smith a Porcari - Cronaca - lanazione it

venti4ore : Lucca, maxi incendio in una cartiera a Porcari Cronaca -

Porcari, incendio nel deposito delle presse di carta riciclata Paura per unincendio in una cartiera a Porcari ,. Le fiamme stanno divorando i detriti di carta in una gigantesca area ... Lucca, maxi incendio in una cartiera a Porcari Lucca, 4 agosto 2022 - Paura per un maxi incendio in una cartiera a Porcari , Lucca . Le fiamme stanno divorando i detriti di carta in una gigantesca area industriale (45.000 m²) in via del Frizzone.Sulle colline partiti i primi lavori di messa in sicurezza contro il rischio idrogeologico La Giunta della Regione Toscana ha deliberato 500 mila euro per l'emergenza incendi in particolare per i comu ...