Kylie Jenner a Milano per un progetto sulla sua linea beauty (Di giovedì 4 agosto 2022) Kylie ama l’Italia. L’amore che nutre per il nostro Paese l’ha portata a tornare dopo pochi mesi dal matrimonio tra Travis Baker e Kourtney Kardashian. In quell’occasione l’intera “banda” Kardashian-Jenner si era riunita in quel di Portofino per celebrare le nozze della coppia. Terze nozze a dir la verità! I due, noti per le idee originali e anticonvenzionali, hanno deciso di celebrare per ben 3 volte il matrimonio, scegliendo come location Santa Barbara, Las Vegas e Portofino! Stavolta Kylie torna in Italia per un motivo puramente professionale ed è la stessa donna a chiarirlo in una foto apparsa sul suo profilo Instagram, immagine che la ritrae all’interno di un laboratorio mentre indossa un camice bianco. Pare che l’imprenditrice americana stia testando proprio nel capoluogo lombardo un nuovo prodotto per la Kylie ... Leggi su diredonna (Di giovedì 4 agosto 2022)ama l’Italia. L’amore che nutre per il nostro Paese l’ha portata a tornare dopo pochi mesi dal matrimonio tra Travis Baker e Kourtney Kardashian. In quell’occasione l’intera “banda” Kardashian-si era riunita in quel di Portofino per celebrare le nozze della coppia. Terze nozze a dir la verità! I due, noti per le idee originali e anticonvenzionali, hanno deciso di celebrare per ben 3 volte il matrimonio, scegliendo come location Santa Barbara, Las Vegas e Portofino! Stavoltatorna in Italia per un motivo puramente professionale ed è la stessa donna a chiarirlo in una foto apparsa sul suo profilo Instagram, immagine che la ritrae all’interno di un laboratorio mentre indossa un camice bianco. Pare che l’imprenditrice americana stia testando proprio nel capoluogo lombardo un nuovo prodotto per la...

