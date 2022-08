Juventus A-Juventus B oggi in tv: orario e diretta streaming amichevole precampionato 2022 (Di giovedì 4 agosto 2022) Il programma, con l’orario e la diretta streaming di Juventus A-Juventus B, amichevole precampionato 2022. amichevole in famiglia per i bianconeri, che sono al loro penultimo appuntamento prima dell’inizio del campionato. Appuntamento questo pomeriggio, giovedì 4 agosto, alle ore 17:00. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. La sfida sarà visibile solamente in tv su Sky Sport e e in streaming su Sky Go. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Il programma, con l’e ladiA-B,in famiglia per i bianconeri, che sono al loro penultimo appuntamento prima dell’inizio del campionato. Appuntamento questo pomeriggio, giovedì 4 agosto, alle ore 17:00. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. La sfida sarà visibile solamente in tv su Sky Sport e e insu Sky Go. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace.

GiovaAlbanese : #Pogba farà una terapia conservativa per 5 settimane: prima parte tra palestra e piscina, seconda in campo con lavo… - GiovaAlbanese : Liam Brady ha consegnato oggi allo #Juventus Museum il pallone con cui ha calciato il rigore a Catanzano, il 16 mag… - GiovaAlbanese : #Pogba rientra a Torino, accompagnato dal dottor Stefanini, dopo il consulto medico dal professor Bertrand Sonnery-… - Franz_hifi : @KarlOne71 Impossibile anche per me. La Juventus non è così stupida da offrire addirittura 5 milioni a Mertens. Può… - cangianie : RT @angelo_forgione: #Mertens rifiuta la munifica offerta della #Juventus. Come #Koulibaly. Come #Cavani. Come #Lavezzi. Come #Maradona. Ch… -