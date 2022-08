Italia, Mancini: «Essere campioni d’Europa dà una mano. Scudetto, giovani e Champions: dico tutto» (Di giovedì 4 agosto 2022) Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Giornale: ecco le sue dichiarazioni Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale. NON GUARDARE IL MONDIALE – «No, alla fine le guarderò. Non sarà semplice. Più ci pensi e più capisci che certe situazioni sono segnate. Avevamo dominato il girone, dovevamo andare diretti al mondiale: altro che spareggi. Invece… Sa cosa ci dà una mano? Il fatto che siamo campioni d’Europa. Bisogna ripartire da quello, più forti di prima. Sapendo che lo sport è come la vita: capitano situazioni totalmente inattese e incredibili».COME RIPARTIRE – «Quello che è successo ci rimarrà in testa per tanto tempo. Se ricapiterà sapremo la strada da prendere. E comunque ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Roberto, ct della Nazionale, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Giornale: ecco le sue dichiarazioni Il ct dell’Robertoha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale. NON GUARDARE IL MONDIALE – «No, alla fine le guarderò. Non sarà semplice. Più ci pensi e più capisci che certe situazioni sono segnate. Avevamo dominato il girone, dovevamo andare diretti al mondiale: altro che spareggi. Invece… Sa cosa ci dà una? Il fatto che siamo. Bisogna ripartire da quello, più forti di prima. Sapendo che lo sport è come la vita: capitano situazioni totalmente inattese e incredibili».COME RIPARTIRE – «Quello che è successo ci rimarrà in testa per tanto tempo. Se ricapiterà sapremo la strada da prendere. E comunque ...

