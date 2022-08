Il piano di Gualtieri per i rifiuti prevede un termovalorizzatore da 600 mila tonnellate l' anno

Leggi su agi

(Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - Una "discarica zero" e nuovi impianti, compreso il contestato- da 600annue con un primo avvio a fine 2025 - per rendere Roma autosufficiente nella gestione e nello smaltimento dei. Poi, l'aumento della raccolta differenziata - dall'attuale dal 45,2% al 65% nel 2030 - e la riduzione della produzione di immondizia con l'abbattimento dell'8,3% in otto anni. Impianti pubblici (nella stragrande maggioranza) e a 'chilometro zero', senza passaggi intermedi, per chiudere sul territorio il ciclo deisenza gli attuali costi sostenuti per mandare fuori regione (o all'estero) l'immondizia. "Finalmente si volta pagina. Basta implorare le altre città perchè prendano i nostri. Realizzeremo questo progetto in ...