GF VIP 7, la figlia di Sgarbi rifiuta il reality: 'Evelina ha sbagliato, poteva guadagnare senza fare nulla' (Di giovedì 4 agosto 2022) Crisi tra Vittorio Sgarbi e sua figlia Evelina. Il motivo sarebbe semplice, lei non è andata al Grande Fratello e quindi, per il padre, "ha perso l'occasione di fare soldi senza fare niente". Tra loro ne è nata una forte discussione data dalla determinazione di lei di non presentarsi neanche ai provini, e lo sconforto di lui nel non voler entrare nel 'gioco'. Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina In un'intervista rilasciata al settimanale Novella 2000, Sgarbi ha dichiarato di non essere per niente orgoglioso del rifiuto della figlia al Grande Fratello. Le voci che giravano sul suo conto, erano quindi vere. Alfonso Signorini l'avrebbe voluta come partecipante del programma. Ma niente da fare.

