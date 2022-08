Forza Italia, la deputata salernitana Ferraioli con Martusciello: Saprà dare risposte propositive (Di giovedì 4 agosto 2022) “I miei migliori auguri di buon lavoro all’europarlamentare, Fulvio Martusciello, nominato Commissario Regionale di Forza Italia in Campania, dal Presidente Berlusconi. Una presenza importante e necessitata dalla imminente campagna elettorale e dai molti impegni che ne conseguiranno. Sono più che certa che Fulvio Martusciello Saprà dare risposte altamente propositive”. Così la deputata di Forza Italia, Marzia Ferraioli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 agosto 2022) “I miei migliori auguri di buon lavoro all’europarlamentare, Fulvio, nominato Commissario Regionale diin Campania, dal Presidente Berlusconi. Una presenza importante e necessitata dalla imminente campagna elettorale e dai molti impegni che ne conseguiranno. Sono più che certa che Fulvioaltamente”. Così ladi, Marzia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

