Estrazioni del Lotto di questa Settimana (Di giovedì 4 agosto 2022) Estrazioni del Lotto di Martedì 02 Agosto 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 80 17 86 13 30 Cagliari: 88 24 27 16 61 Firenze: 68 77 13 80 50 Genova: 10 32 34 19 16 Milano: 55 24 62 1 20 Napoli: 58 84 78 34 47 Palermo: 15 63 12 33 8 Roma: 4 63 37 53 80 Torino: 26 65 24 29 14 Venezia: 57 53 72 83 51 Nazionale: 12 46 40 16 32 Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 agosto 2022)deldi Martedì 02 Agosto 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 80 17 86 13 30 Cagliari: 88 24 27 16 61 Firenze: 68 77 13 80 50 Genova: 10 32 34 19 16 Milano: 55 24 62 1 20 Napoli: 58 84 78 34 47 Palermo: 15 63 12 33 8 Roma: 4 63 37 53 80 Torino: 26 65 24 29 14 Venezia: 57 53 72 83 51 Nazionale: 12 46 40 16 32

FernandoCardel4 : Consigli per le Estrazioni del 4 agosto 2022 - actuallygraziaf : RT @Roberto_Candidi: @fdragoni In particolare le società più piccole non riuscivano ad essere competitive con le estrazioni tradizionali, p… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Lottoe10eLottoUltimaestrazioneserale #Estrazioni Estrazioni Lotto serale di giovedì 4 agosto… - PsCustomObject : @ferminia78 Guarda, del sistema sanitario svizzero non posso che parlare bene, ti rimbalzano si ma se necessario e… - pennaeobiettivo : .@matteorenzi annuncia la sua candidatura nei collegi di Firenze, Roma, Milano, Torino e Napoli. Manca all'appello… -