Ellen Pompeo “tradisce” Grey’s Anatomy: pochi episodi per lei nella 19esima stagione (Di giovedì 4 agosto 2022) Vedremo poco il nuovo capo di chirurgia a interim il prossimo anno. Ellen Pompeo, infatti, ha annunciato che ci sarà solo in pochi episodi di Grey’s Anatomy 19: ecco perché. Se non è un tradimento questo… In questi giorni il cast della più longeva serie tv medica della tv sta per tornare sul set e iniziare le riprese della stagione 19. Ma c’è una grande, grandissima assente: colei che dà il titolo alla serie. Tutto è pronto per riparire le corsie del Grey Sloan Memorial di Grey’s Anatomy. Ma manca Ellen Pomeo, alias Meredith Grey in persona. Con un annuncio (quasi) a sopresa, si è voluto avvisare i fan. Quest’anno vedremo molto raramente la dottoressa. ... Leggi su amica (Di giovedì 4 agosto 2022) Vedremo poco il nuovo capo di chirurgia a interim il prossimo anno., infatti, ha annunciato che ci sarà solo indi Grey’s19: ecco perché. Se non è un tradimento questo… In questi giorni il cast della più longeva serie tv medica della tv sta per tornare sul set e iniziare le riprese della19. Ma c’è una grande, grandissima assente: colei che dà il titolo alla serie. Tutto è pronto per riparire le corsie del Grey Sloan Memorial di Grey’s. Ma mancaPomeo, alias Meredith Grey in persona. Con un annuncio (quasi) a sopresa, si è voluto avvisare i fan. Quest’anno vedremo molto raramente la dottoressa. ...

reppy85 : @abcdeufuckU Da quello che ho capito è stata presa questa decisione perchè Ellen Pompeo sta lavorando su un altro p… - redazionetvsoap : #greysanatomy #greysanatomy19 #anticipazioni Presenza limitata per la protagonista più amata! - gual89 : Anche Ellen Pompeo ha ridotto le ore, non vedo perché devo lavorare io. - breakingnewsit : Trends: #Soverato, Ellen Pompeo, buongiorno nadia, fedriga, Buongiorno Daniela, Buongiorno Gianluca, Buongiorno Fulvio. - abbassoladieta : Pure Ellen Pompeo si è rotta le palle di #GreysAnatomy, però no continuiamo a devastare una serie già devastata da anni -