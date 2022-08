"Decisione sofferta": Nello Musumeci si dimette, Sicilia al voto il 25 settembre (Di giovedì 4 agosto 2022) Per evitare un doppio costo per due tornate elettorali, Nello Musumeci ha deciso di lasciare il suo incarico e aprire all'unica giornata di voto il 25 settembre Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 agosto 2022) Per evitare un doppio costo per due tornate elettorali,ha deciso di lasciare il suo incarico e aprire all'unica giornata diil 25

