Covid | 42 976 i nuovi positivi | 161 i morti nelle ultime 24 ore

(Di giovedì 4 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 42.976 ialin Italia, per un totale di 242.010 tamponi effettuati24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano report diffuso dal Ministero della Salute sull'emergenza. Sono 161 i, lo stesso numero di ieri, per un totale di 172.729 decessi da inizio pandemia. Il tasso dità è pari al 17,8%. Le terapie intensive sono 362, 34 meno di ieri, mentre sono 9.734, 272 in meno di ieri i ricoveri ordinari. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

