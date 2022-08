Caldo record e comportamenti strani, attenti a queste spie negli anziani (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Italia è di nuovo alle prese con una ondata di Caldo record. Domani, secondo il bollettino del ministero della Salute, è previsto bollino rosso, allerta massima di livello 3, a Roma, Palermo e Perugia. E a rischiare di più sono gli anziani. “Al di là dei soliti consigli, come bere tanto, mangiare frutta e non uscire nelle ore più calde, lancio un appello a chi in famiglia ha uno o più anziani: state attenti ai segnali di disidratazione dei vostri genitori o nonni, spesso si nascondono dietro comportamenti strani come la confusione mentale, la stanchezza, le vertigini, la mancanza di sudorazione ed eccessiva secchezza della bocca. Se intercettate questi segnali allora è il caso di intervenire, aiutare l’anziano o chiamare il proprio medico di famiglia”. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Italia è di nuovo alle prese con una ondata di. Domani, secondo il bollettino del ministero della Salute, è previsto bollino rosso, allerta massima di livello 3, a Roma, Palermo e Perugia. E a rischiare di più sono gli. “Al di là dei soliti consigli, come bere tanto, mangiare frutta e non uscire nelle ore più calde, lancio un appello a chi in famiglia ha uno o più: stateai segnali di disidratazione dei vostri genitori o nonni, spesso si nascondono dietrocome la confusione mentale, la stanchezza, le vertigini, la mancanza di sudorazione ed eccessiva secchezza della bocca. Se intercettate questi segnali allora è il caso di intervenire, aiutare l’anziano o chiamare il proprio medico di famiglia”. ...

