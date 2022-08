Calciomercato Milan – Diallo il nome più caldo per la difesa | le news

(Di giovedì 4 agosto 2022) Abdoudel PSG è in pole position per ilestivo del. Potrebbe essere lui il difensore in più per Stefano Pioli

Gazzetta_it : Milan, sfuma anche l'arrivo di #Sanches: il portoghese va al Psg - DiMarzio : #Milan, #DeKetelaere ha lasciato la sede: - DiMarzio : #Milan, il video saluto di #DeKetelaere al #ClubBrugge: - calciomercato_m : MERCATO - Milan, il Liverpool pensa a Bennacer - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan, #LIVE: le ultime #news e tutte le trattative di oggi - #ACMilan #Milan #SempreMilan… -

Commenta per primo Il centrocampista paraguaiano classe 2005 Hugo Cuenca sta firmando in questo minuti il primo contratto ( triennale) da professionista con ilPer il classe 1994 di proprietà del Chelsea e in prestito al, i rossoneri hanno l'obbligo di riscatto a fine stagione se raccoglierà almeno 15 presenze, ma Pioli non lo considera fondamentale e ...Visti gli affari sfumati di Renato Sanches, ad un passo dal PSG, e Chukwuemeka, annunciato nella giornata di ieri dal Chelsea, il Milan si trova costretta ...'FeralpiSalò Nel calcio italiano non esistono partite facili' UDINE (ITALPRESS) - 'Finalmente si inizia a fare sul serio e si gioca per passare ...