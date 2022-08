Leggi su open.online

(Di giovedì 4 agosto 2022) «È». In una nota pubblicata dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha affermato che la Russia «detiene ingiustamente», la cestistata per possesso dia 9 anni di carcere. Secondo, la sentenza del 4 agosto confermerebbe l’ingiustizia dell’intera vicenda. La 31enne di Houston era stata arrestata lo scorso 17 febbraio in seguito a unllo della dogana dell’aeroporto internazionale di Sheremetyevo perché nel suo bagaglio erano state trovate cartucce per sigarette elettroniche con olio di cannabis. Appena dopo la sentenza del Tribunale russo di Khimiki,ha chiesto alla Russia «di rilasciarla, così che possa riunirsi con la ...