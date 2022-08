Basket, 9 anni di condanna per la Griner, Biden: “Inaccettabile” (Di giovedì 4 agosto 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito “Inaccettabile” la condanna a nove anni di carcere emessa oggi da una corte russa ai danni di Brittney Griner, star della pallacanestro americana ed ex giocatrice di punta della Wnba, ritenuta colpevole di traffico di droga dalla giustizia di Mosca. La 31enne era stata arrestata lo scorso febbraio all’aeroporto internazionale di Mosca dopo che, nella sua valigia, era stato rinvenuto meno di un grammo di olio di hashish. Successivamente la ragazza aveva affermato di aver commesso un “errore in onestà”. Oltre ai nove anni di reclusione, la Griner dovrà pagare una multa da un milione di rubli, l’equivalente di circa 16mila euro. In una dichiarazione pubblicata poco dopo la sentenza, ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joeha definito “” laa novedi carcere emessa oggi da una corte russa ai ddi Brittney, star della pallacanestro americana ed ex giocatrice di punta della Wnba, ritenuta colpevole di traffico di droga dalla giustizia di Mosca. La 31enne era stata arrestata lo scorso febbraio all’aeroporto internazionale di Mosca dopo che, nella sua valigia, era stato rinvenuto meno di un grammo di olio di hashish. Successivamente la ragazza aveva affermato di aver commesso un “errore in onestà”. Oltre ai novedi reclusione, ladovrà pagare una multa da un milione di rubli, l’equivalente di circa 16mila euro. In una dichiarazione pubblicata poco dopo la sentenza, ...

