Bajrami, la Fiorentina insiste: ecco chi può andare a Empoli (Di giovedì 4 agosto 2022) La Fiorentina non si ferma nel suo incedere di calciomercato e punta all’arrivo di Bajrami: ecco le contropartite per l’Empoli Ancora contatti tra Empoli e Fiorentina per Bajrami, trequartista sul quale ha puntato gli occhi Italiano. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i Viola avrebbero proposto Nastasic come parziale contropartita ma è probabile che nella discussione possa finire Zurkowski, autore di una stagione eccellente sotto la guida di Andreazzoli ma di proprietà gigliata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Lanon si ferma nel suo incedere di calciomercato e punta all’arrivo dile contropartite per l’Ancora contatti traper, trequartista sul quale ha puntato gli occhi Italiano. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i Viola avrebbero proposto Nastasic come parziale contropartita ma è probabile che nella discussione possa finire Zurkowski, autore di una stagione eccellente sotto la guida di Andreazzoli ma di proprietà gigliata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

