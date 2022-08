Atalanta | ecco Lookman Ha firmato per 4 anni | sabato in campo a Valencia

(Di giovedì 4 agosto 2022) Calcio L’attaccante esterno, nazionale nigeriano ma nato e cresciuto in Inghilterra, ha 24e arriva dalla squadra tedesca del Lipsia, anche se lo scorso anno ha giocato in prestito al Leicester in Premier League. Trasferimento a titolo definitivo per 12 milioni più bonus legati a obiettivi individuali e di squadra .

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Calciomercato Lookman all'Atalanta: gli acquisti in Serie A L'Atalanta ha ufficializzato il suo secondo acquisto: dopo Ederson, ecco Lookman. Bergamo, 4 agosto 2022 - Ecco Ademola Oledeje Lookman, finalmente in nerazzurro. Nel gennaio del 2017 va all'Everton con cui peraltro incrocia l'Atalanta in Europa League.