ALBERTO MATANO: LA VITA IN DIRETTA IN PIENA CAMPAGNA ELETTORALE, IL LEGAME QUOTIDIANO COL PUBBLICO ED IL SOGNO DI UNA PRIMA SERATA

Manca poco più di un mese allo start della nuova edizione de La VITA in DIRETTA. ALBERTO MATANO tornerà da lunedì 5 settembre alle 17 su Rai1, varcando quindi la sua quarta edizione alla conduzione dello storico format di Rai1 (la terza in solitaria). Il conduttore si è raccontato in una lunga intervista al QUOTIDIANO La Repubblica tra VITA, carriera e novità allo studio per la nuova edizione de La VITA in DIRETTA, che tra l'altro sarà segnata dalla PIENA CAMPAGNA ELETTORALE.

Il matrimonio con Riccardo

Ci abbiamo pensato tante volte "Lo faremo". Mancava quel centimetro finale che è arrivato grazie a lei (Mara Venier, ndr). Eravamo quasi alla meta, Mara lo sapeva e siccome ci vuole bene ha colto il ...

