Accordo Sky-Dazn. Prezzi, abbonamento, canale: ecco tutto quello che c’è da sapere (Di giovedì 4 agosto 2022) La notizia era nell’aria da giorni, ma adesso è stato finalmente raggiunto l’Accordo tra Sky e Dazn: la Serie A e tutto lo sport di cui la Ott detiene i diritti tornerà ad essere visibile ai tifosi anche dalla piattaforma Comcast. Sky e Dazn, a pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A, hanno firmato un Accordo che prevede l’arrivo dell’app della piattaforma OTT su Sky a partire dal prossimo 8 agosto. Gli abbonati alla pay tv, inoltre, avranno la possibilità di aderire ad una specifica offerta commerciale per vedere sul decoder il canale ZONA Dazn, con le 7 partite di ogni turno di serie A in esclusiva Dazn, complementari alle 3 trasmesse su Sky. Con questo Accordo, gli abbonati Sky Q – via satellite o via internet – che ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) La notizia era nell’aria da giorni, ma adesso è stato finalmente raggiunto l’tra Sky e: la Serie A elo sport di cui la Ott detiene i diritti tornerà ad essere visibile ai tifosi anche dalla piattaforma Comcast. Sky e, a pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A, hanno firmato unche prevede l’arrivo dell’app della piattaforma OTT su Sky a partire dal prossimo 8 agosto. Gli abbonati alla pay tv, inoltre, avranno la possibilità di aderire ad una specifica offerta commerciale per vedere sul decoder ilZONA, con le 7 partite di ogni turno di serie A in esclusiva, complementari alle 3 trasmesse su Sky. Con questo, gli abbonati Sky Q – via satellite o via internet – che ...

