Zaniolo | Conte vuole il trequartista della Roma

(Di mercoledì 3 agosto 2022)potrebbe lasciare la, ma per approdare in Premier League: Antonioloalla corte del Tottenham Secondo quanto riscontrato dal Daily Mail, Antonioha richiesto esplicitamente. Laproverà a fare muro, ma gli inglesi sono pronti a lanciare la loro prima offerta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

overland_1 : @WhiteWidow_5050 Hai sentito la nuova NEWS paratici e conte lo voglione al Tottenham ma Mou non vuole lasciare anda… - junews24com : Zaniolo Juve, il Tottenham prepara l'assalto! L'indiscrezione - - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: MERCATO, Conte approva Zaniolo: ora il - LucaRuss0 : MERCATO, Conte approva Zaniolo: ora il Tottenham può beffare la Juventus - MondoBN : MERCATO, Conte approva Zaniolo: ora il -

È così Chi la spunterà trae Mourinho, l'uno per convincerea seguirlo in UK e l'altro per bloccarlo definitivamente alla Roma con un ulteriore prolungamento del contratto Flavio Caro ...Mossa di, la Roma ci pensa, Dybala, Pellegrini, Abraham e Belotti è un pacchetto offensivo che in pochi in serie A possono disporre. Che si giochi con il 3 - 4 - 2 - 1, con il 3 - 4 - 1 ...Calciomercato Roma, Serie A sotto assedio da parte del Tottenham: dopo Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentacur altri tre calciatori nel mirino.Per Zaniolo, Kean e Lukaky peso in calo nel corso dell'estate, ma più forza e migliore forma fisica: ecco perché sono dimagriti e quale dieta hanno seguito.