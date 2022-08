Viola come il mare su Canale 5: il promo con Can Yaman e Francesca Chillemi, trama e quando inizia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Stavolta ci siamo, su Canale 5 è pronta a debuttare la nuova fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi. Dopo alcuni rinvii stavolta sembra essere tutto pronto e ormai è quasi certo l’inserimento della produzione nella prossima stagione televisiva in casa Mediaset. La trama La fiction “Viola come il mare” racconta la storia della protagonista, Viola per l’appunto (Francesca Chillemi), che da Parigi si trasferisce a Palermo in cerca del padre che non ha mai conosciuto. Lei di mestiere fa la giornalista occupandosi di cronaca nera. Qui si imbatte nell’ispettore Francesco Demir con il quale inizia a collaborare non senza difficoltà. Cos’è la sinestesia di Viola ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Stavolta ci siamo, su5 è pronta a debuttare la nuova fiction con Can. Dopo alcuni rinvii stavolta sembra essere tutto pronto e ormai è quasi certo l’inserimento della produzione nella prossima stagione televisiva in casa Mediaset. LaLa fiction “il” racconta la storia della protagonista,per l’appunto (), che da Parigi si trasferisce a Palermo in cerca del padre che non ha mai conosciuto. Lei di mestiere fa la giornalista occupandosi di cronaca nera. Qui si imbatte nell’ispettore Francesco Demir con il qualea collaborare non senza difficoltà. Cos’è la sinestesia di...

