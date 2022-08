“Viola come il mare”, Francesca Chillemi e Can Yaman nel cast: “Ci vediamo presto” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Francesca Chillemi e Can Yaman saranno presto protagonisti in “Viola come il mare“, nuova serie televisiva in onda in prima serata su Canale 5. I due attori hanno registrato il promo in spiaggia ed hanno dato appuntamento al pubblico: “Ci vediamo presto su Canale 5“. C’è grande attesa ovviamente per questa nuova serie tv. Inutile negarlo, oltre che per la trama, l’attesa cresce per la presenza nel cast di Can Yaman, attore amatissimo dal pubblico femminile di Mediaset. Anche gli uomini, però, saranno accontentati con la presenza di Francesca Chillemi, vincitrice di Miss Italia nel 2003. (Continua dopo la foto…) Can Yaman, sembra scomparso nel nulla: ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 3 agosto 2022)e Cansarannoprotagonisti in “il“, nuova serie televisiva in onda in prima serata su Canale 5. I due attori hanno registrato il promo in spiaggia ed hanno dato appuntamento al pubblico: “Cisu Canale 5“. C’è grande attesa ovviamente per questa nuova serie tv. Inutile negarlo, oltre che per la trama, l’attesa cresce per la presenza neldi Can, attore amatissimo dal pubblico femminile di Mediaset. Anche gli uomini, però, saranno accontentati con la presenza di, vincitrice di Miss Italia nel 2003. (Continua dopo la foto…) Can, sembra scomparso nel nulla: ...

