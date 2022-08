Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo | 1 640 contagi e 5 morti | bollettino 3 agosto

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono 1.640 i nuovida coronavirusin Sardegna, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 5. Gli attualmente positivi sono 43.153 (-5626 rispetto a ieri). Di questi, 281 pazienti (-8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 10 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle24 ore sono stati eseguiti 1760 tamponi molecolari (2.426.119 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 6358 test antigenici (4.134.773). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione