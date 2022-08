Trasformista senza voti Il siluro di Di Battista all' ex amico Di Maio

claudicantep : #DiBattista: “#DiMaio non ha un voto... Trasformista, disposto a tutto, arrivista, incline al più turpe compromesso… - zazoomblog : Elezioni 2022 affondo di Di Battista: “Di Maio trasformista senza voti” - #Elezioni #affondo #Battista: - LiberoReporter : Elezioni Politiche, Di Battista contro Di Maio: “Un trasformista senza voti” - Gaebaldi : Elezioni Politiche, Di Battista contro Di Maio: “Un trasformista senza voti” - telodogratis : Elezioni 2022, affondo di Di Battista: “Di Maio trasformista senza voti” -

'Luigi Di Maio non ha un voto. Chi conosce il fanciullo di oggi, lo evita., disposto a tutto, arrivista, incline al più turpe compromesso pur di stare nei palazzi. Perché il Pd dovrebbe concedergli il 'diritto di tribuna', un modo politicamente corretto per ...'Luigi Di Maio non ha un voto. Chi conosce il fanciullo di oggi, lo evita., disposto a tutto, arrivista, incline al più turpe compromesso pur di stare nei palazzi. Perché il Pd dovrebbe concedergli il 'diritto di tribuna', un modo politicamente corretto per ...“Luigi Di Maio non ha un voto. Chi conosce il fanciullo di oggi, lo evita. Trasformista, disposto a tutto, arrivista, incline al più turpe compromesso pur di stare nei palazzi. Perché il Pd dovrebbe ...(Adnkronos) – “Luigi Di Maio non ha un voto. Chi conosce il fanciullo di oggi, lo evita. Trasformista, disposto a tutto, arrivista, incline al più turpe compromesso pur di stare nei palazzi. Perché il ...