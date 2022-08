Torino, Sky: “Si tratta con la Roma per due colpi” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Torino Roma- Il Torino continua la sua preparazione atletica im vista dei prossimi impegni estivi. Oggi gli uomini di Juric, hanno svolto un lavoro di scarico e aerobico per trovare un alto minutaggio nelle gambe. Il Torino è una delle squadre più attive sul mercato, dopo la lite tra Juric e Vagnati, il D.S dei Granata sta provando a rendere la squadra competitiva. Dopo l’acquisto di Valentino Lazaro, i Piemontesi aspettano Aleksey Miranchuck bloccato però momentaneamente da Gasperini. I Granata però, non vogliono farsi trovare impreparati e quindi, sono in contatto con la Roma per provare a piazzare due colpi. Il primo si tratta di Justin Kluivert, ala offensiva che può ricoprire anche il ruolo di seconda punta. Non è minimamente nelle idee di Josè Mourinho e, con un ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 3 agosto 2022)- Ilcontinua la sua preparazione atletica im vista dei prossimi impegni estivi. Oggi gli uomini di Juric, hanno svolto un lavoro di scarico e aerobico per trovare un alto minutaggio nelle gambe. Ilè una delle squadre più attive sul mercato, dopo la lite tra Juric e Vagnati, il D.S dei Granata sta provando a rendere la squadra competitiva. Dopo l’acquisto di Valentino Lazaro, i Piemontesi aspettano Aleksey Miranchuck bloccato però momentaneamente da Gasperini. I Granata però, non vogliono farsi trovare impreparati e quindi, sono in contatto con laper provare a piazzare due. Il primo sidi Justin Kluivert, ala offensiva che può ricoprire anche il ruolo di seconda punta. Non è minimamente nelle idee di Josè Mourinho e, con un ...

SkyTG24 : Reddito di cittadinanza, scoperta truffa milionaria a #Torino - SkySport : TRA POCO Il direttore tecnico del Torino Davide Vagnati in collegamento su Sky Sport 24 #SkySport #Torino #Vagnati - serie_a24 : #Torino, Sky: “Si tratta con la Roma per due colpi” - infoitsport : Torino, Sky: “Si tratta con la Roma per due colpi” - AngeloTani : ??????? Per capire meglio l’elettorato di #centrodestra: “L'attività, nota per le battaglie #NoVax e #NoGreenpass d… -