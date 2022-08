Summer Tour 2022: Prime Video porta in vacanza serie tv, show e i film più amati dal pubblico (Di mercoledì 3 agosto 2022) Summer Tour 2022, Prime Video porta in vacanza le sue serie tv, gli show e i film più amati dal pubblico nelle tappe di Vieste, Monopoli e Maratea: il programma completo Prime Video è in vacanza e accompagna il suo pubblico al mare con il Prime Video Summer Tour 2022, un progetto tutto nuovo che ha il sapore fresco dell’estate. Dopo la prima tappa di Vieste, l’esclusivo airstream sta viaggiando attraverso l’Italia del Sud portando alcuni estratti delle sue serie, show e ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 3 agosto 2022)inle suetv, glie ipiùdalnelle tappe di Vieste, Monopoli e Maratea: il programma completoè ine accompagna il suoal mare con il, un progetto tutto nuovo che ha il sapore fresco dell’estate. Dopo la prima tappa di Vieste, l’esclusivo airstream sta viaggiando attraverso l’Italia del Sudndo alcuni estratti delle suee ...

VintGoCrazy : @Realballgreezy turned into a paster/ghetto tour guide on Summer in Miami intro ???? - janekkobzola : RT @ciaorinoclub: Per ogni #km ?? una locandina ?? contro i #parlamentariladri #CiaoRinoClub Summer ??Tour ????a #ViboMarina in #provincia di… - janekkobzola : RT @ciaorinoclub: Per ogni #km ?? una locandina ?? contro i #parlamentariladri #CiaoRinoClub Summer ??Tour ????a #Bivona in #provincia di #Vib… - palermo24h : Birre artigianali e cibo di strada per la prima tappa del summer tour del festival “Birrocco” nel fine settimana a… - ciaorinoclub : Per ogni #km ?? una locandina ?? contro i #parlamentariladri #CiaoRinoClub Summer ??Tour ????a #ViboMarina in… -