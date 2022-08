Stati Uniti, il Kansas mantiene il diritto all’aborto: bocciato il referendum per annullarlo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Kansas mantiene il diritto all’aborto: gli elettori hanno bocciato una proposta che avrebbe rimosso i diritti di accesso alle interruzioni di gravidanza dalla costituzione dello Stato. Lo riportano i media statunitensi. Su 96,7% di voti scrutinati, i ‘no’ – cioè coloro che sostengono il diritto all’aborto – hanno raggiunto il 58,8% contro il 41,2% dei ‘sì’ nel referendum tenuto ieri 2 agosto. “Questo voto mette in chiaro ciò che sappiamo: la maggioranza degli americani concorda sul fatto che le donne dovrebbero avere accesso all’aborto e dovrebbero avere il diritto di prendere le proprie decisioni in materia di salute”, ha dichiarato il presidente americano Joe Biden in un comunicato. Un altro segnale positivo per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ilil: gli elettori hannouna proposta che avrebbe rimosso i diritti di accesso alle interruzioni di gravidanza dalla costituzione dello Stato. Lo riportano i media statunitensi. Su 96,7% di voti scrutinati, i ‘no’ – cioè coloro che sostengono il– hanno raggiunto il 58,8% contro il 41,2% dei ‘sì’ neltenuto ieri 2 agosto. “Questo voto mette in chiaro ciò che sappiamo: la maggioranza degli americani concorda sul fatto che le donne dovrebbero avere accessoe dovrebbero avere ildi prendere le proprie decisioni in materia di salute”, ha dichiarato il presidente americano Joe Biden in un comunicato. Un altro segnale positivo per i ...

