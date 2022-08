(Di mercoledì 3 agosto 2022)esperienza perÈ arrivata una grande e importante opportunità per! Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 6, l’ex tronista è stata scelta per diventare ladiUn, dopo l’addio di Sara Croce. In queste ore così l’ex Vippona tra le pagine del settimanale Chi ha L'articolo proviene da Novella 2000.

Sophie Codegoni sarà la nuova Bonas di Avanti Un Altro: nel cast anche un altro ex Vippone dell'ultima edizione. Buone notizie per tutti i fan del Grande Fratello Vip. Nel cast della nuova stagione di Avanti Un Altro, il popolare programma condotto da Paolo Bonolis, ci saranno due ex amati e discussi gieffini dell'ultima edizione del reality show di Alfonso Signorini, ovvero Sophie Codegoni e Giucas Casella. Sara Croce dovrebbe essere entrata ufficialmente nel cast de Il Maurizio Costanzo Show.