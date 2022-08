Ricavi e profitti volano, Ferrari alza il target (Di mercoledì 3 agosto 2022) Conti Ferrari a tutto gas . Il Cavallino rampante chiude un altro trimestre positivo con un utile netto di 251 milioni, in crescita del 22% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, e rivede al ... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Contia tutto gas . Il Cavallino rampante chiude un altro trimestre positivo con un utile netto di 251 milioni, in crescita del 22% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, e rivede al ...

