Renato Sanches al Paris Saint-Germain, affare fatto: l'offerta record (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il calciomercato è entrato decisamente nella sua fase calda e ha visto numerosi "colpi", grandi e meno grandi, a livello internazionale. Anche in Italia, dove il trasferimento di Dybala alla Roma (ecco la sua storia in 10 numeri) e di Di Maria e Pogba alla Juventus sono soltanto alcuni dei grandi colpi di scena pre-campionato. Dopo Adli, Origi e l'ultimissimo arrivo di Charles de Ketelaere, il Milan ha visto però sfumare un affare a lungo inseguito e desiderato: quello del centrocampista Renato Sanches, che invece ha ceduto alla corte del ricchissimo Paris Saint-Germain per un'offerta davvero difficile da rifiutare. Il PSG beffa il Milan: le cifre dell'affare Sanches Il portoghese classe 1997 del Lille ha infine accettato l'offerta del ...

AntoVitiello : Accordo raggiunto tra Chelsea e Aston Villa per il trasferimento a titolo definitivo di Carney #Chukwuemeka. Il… - lucabianchin7 : Notizia L’Equipe: il Psg ha preso Renato Sanches per 15 milioni. #Milan - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, contatti con #Mendes per #RenatoSanches. Per la difesa l'obiettivo principale è… - WgAlenta : RT @marcoconterio: ?????? Sfumato Renato Sanches che andrà al #PSG, per il #Milan può riaccendersi la pista Davide Frattesi del #Sassuolo @… - A1_Pal : RT @marcoconterio: ?????? Sfumato Renato Sanches che andrà al #PSG, per il #Milan può riaccendersi la pista Davide Frattesi del #Sassuolo @… -