Meteo | la temperatura dei mari italiani raggiunge 29-30 C come ai Caraibi

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Ladell’acqua deiha raggiunto i 29-30 Caie 10 gradi in più rispetto alle coste californiane. Secondo il team de "Il.it" questa situazione anomala è legata...

GazzettaDelSud : ??? 'PAZZA CALDA ESTATE' | La #temperatura dell’acqua dei mari italiani ha raggiunto i 29-30 C come ai Caraibi e 10… - BassaMeteo : Dati alle 11:30 Temperatura 30.6 Pressione 1017.4 Precipitazioni% dayrn% mm Vento 0.0dir Bassa Meteo - meteogml : Aggiornamento Meteo Lendinara 03/08/2022 11:00:02 Temperatura: 29,4'C. Umidita': 56% Pressione: 1015,7 hpa Vento: 7… - AnagniMeteo : Meteo Anagni ?? 11h | ?? Prevalentemente soleggiato Vento: 1.2 m/s O Raffica: 2.5 m/s Temperatura: 26.0 °C Umidità:… - nauticatarello : Situazione meteo alle 11:00 sul #LagoDiViverone alla #nauticatarello Temperatura: 29.9 °C Pressione: 1019.0 hPa Int… -

E se quest'anno il periodo è eccezionale, con valori fino a 5 - 6 C oltre la norma, l'Agenzia Europea dell'Ambiente certifica che stiamo assistendo ad un aumento delladei mari da più di ...... ovvero fame e malnutrizione , eventiestremi , guerre e malattie trasmesse da vettori (come ... I modelli usati dagli esperti indicano che le aree di caldo estremo (quelle con una... Meteo Lecco 3/08/2022: sole e caldo oggi e nei prossimi giorni Anticiclone africano sempre più forte fino a sabato, temperature di 38-40°C al Centro-Nord Al Nord: sole e caldo ben oltre la media del periodo. Al Centro: sole e caldo… Leggi ...Venti deboli a regime di brezza, salvo qualche rinforzo fra basso Adriatico e Ionio e nel Canale di Sardegna, che diverranno localmente mossi Temperature stazionarie o in ulteriore aumento; valori gen ...