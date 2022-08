Lo studio di Nature di un team di Yale | “Ripristinate funzioni cellulari in alcuni maiali un’ora dopo la morte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Quando si verifica un arresto cardiaco, si innescano una serie di effetti biochimici associati alla carenza di sangue, ossigeno e sostanze nutritive, il che porta alladelle cellule e dell’organismo. Riuscire a ritardare o invertire questi processi potrebbe rappresentare una svolta in ambito medico, consentendo al personale sanitario di guadagnare minuti preziosi di vita del paziente o di salute degli organi in caso di trapianti e donazioni di organi e tessuti. Un gruppo di scienziati dellaSchool of Medicine, descrivendo i propri risultati sulla rivista, ha ripristinato con successo ledia distanza didalladegli animali. Il, guidato da David ...