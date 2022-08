LIVE Vuelta a Burgos 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Azparren da solo al comando. Gruppo che inizia a recuperare terreno (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:23 Tra 5 km il terzo ed ultimo GPM di giornata. Si tratta dell’Alto de Amaya, salita di 4,2 km al 2,6% di pendenza media con punte al 4,9%. Molto probabili altri importanti punti per Azparren, che vanta 3 minuti di margine sul Gruppo. 15:20 Missione compiuta per Xabier Azparren, che da domani vestirà la maglia di leader dei GPM della Vuelta a Burgos 2022. 15:16 Obiettivo di giornata di Azparren è il sorpasso nella classifica dedicata agli scalatori sul connazionale Diego Pablo Sevilla. Al corridore dell’Euskaltel-Euskadi serve aggiudicarsi il GPM di Puerto de Humada. 15:12 Il Gruppo maglia viola, colore che caratterizza il leader della classifica generale, assorbe Sevilla ed ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:23 Tra 5 km il terzo ed ultimo GPM di giornata. Si tratta dell’Alto de Amaya, salita di 4,2 km al 2,6% di pendenza media con punte al 4,9%. Molto probabili altri importanti punti per, che vanta 3 minuti di margine sul. 15:20 Missione compiuta per Xabier, che da domani vestirà la maglia di leader dei GPM della. 15:16 Obiettivo di giornata diè il sorpasso nella classifica dedicata agli scalatori sul connazionale Diego Pablo Sevilla. Al corridore dell’Euskaltel-Euskadi serve aggiudicarsi il GPM di Puerto de Humada. 15:12 Ilmaglia viola, colore che caratterizza il leader della classifica generale, assorbe Sevilla ed ...

