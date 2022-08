L’invasione dei pesci alieni | scatta l’allarme | riconoscerli per evitarli | Come segnalare le specie

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Non ci sono solo i granchi blu che hanno invaso il litorale di Ladispoli a preoccupare gli esperti. Stando a quanto riportato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) e l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irbim), infatti, sono presenti ben quattroaliene invasive di origine tropicale nei mari italiani. Sono davvero molte le segnalazioni in Sicilia di questeche sono arrivate tutte dal canale di Suez. Gli esperti invitano a prestare la massima attenzione per evitare ogni tipo di incidente. Si tratta del pesce palla maculato, del pesce scorpione, del pesce coniglio scuro e del pesce coniglio striato. Per consentire alla cittadinanza di riconoscere questeed eventualmente ...