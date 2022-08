Libero: a Napoli Meret non ha mai avuto piena fiducia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Meret. Anche Libero si occupa del portiere del Napoli. Lo fa nell’ambito di un articolo sui portieri italiani che trovano sempre meno spazio. Chi era destinato all’Olimpo del ruolo era Alex Meret che visto il probabile arrivo dello spagnolo Kepa a Napoli potrebbe partire (direzione Torino). Il messaggio è chiaro: meglio l’attuale secondo portiere del Chelsea che un 25enne pagato 4 anni fa 25 milioni dall’Udinese. Ancelotti (ma qui Libero commette un errore: con Ancelotti giocava Meret, ndr), Gattuso e Spalletti gli hanno tutti preferito il colombiano David Ospina: il friulano non ha mai avuto piena fiducia. Ma un portiere ha bisogno di giocare e sbagliare per migliorare, eppure sembra che gli errori degli italiani ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 agosto 2022). Anchesi occupa del portiere del. Lo fa nell’ambito di un articolo sui portieri italiani che trovano sempre meno spazio. Chi era destinato all’Olimpo del ruolo era Alexche visto il probabile arrivo dello spagnolo Kepa apotrebbe partire (direzione Torino). Il messaggio è chiaro: meglio l’attuale secondo portiere del Chelsea che un 25enne pagato 4 anni fa 25 milioni dall’Udinese. Ancelotti (ma quicommette un errore: con Ancelotti giocava, ndr), Gattuso e Spalletti gli hanno tutti preferito il colombiano David Ospina: il friulano non ha mai. Ma un portiere ha bisogno di giocare e sbagliare per migliorare, eppure sembra che gli errori degli italiani ...

