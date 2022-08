(Di mercoledì 3 agosto 2022) La settimana scorsa il ministero della Giustizia russo ha chiesto la liquidazione della filiale dell’Agenzia Ebraica perpresente sul suo territorio. L’ente finito nel mirino del Cremlino è un’organizzazione no-profit con sede a Gerusalemme che da quasi un secolo lavora per portare gliin: è la più grande organizzazione ebraica senza scopo di lucro al mondo, fondata nei primi del Novecento. La sua mission, come da statuto, è «assicurare che ogni persona ebrea senta un legame indissolubile l’una con l’altra e con, indipendentemente da dove vivano nel mondo, in modo che possano continuare a svolgere il loro ruolo fondamentale nella nostra storia ebraica in corso». Fermare le attività dell’agenzia ina avrebbe dirette e pesanti conseguenze: per gli...

Linkiesta.it

E tra questi, ovviamente, da quando Vladimirha invaso l'Ucraina , ci siamo anche noi. ... L'elenco, stilato dal Cremlino, comealle sanzioni imposte da molti Stati occidentali in ...Infine, l'invasione dell'Ucraina decisa da Vladimirha aggravato pesantemente le tensioni tra ... Come ci colpisce larussa - Michele Soldavini La Germania teme per la tenuta del ... La rappresaglia di Putin contro gli ebrei russi che vorrebbero andare in Israele Dalla penisola polacca di Hel, l’exclave russa appare come una tetra Shangri-La. I caccia russi sono un barbaglio fuggevole. «Non abbiamo mai smesso di tenerli d’occhio» ...Nella nuova avventura che il mondo, bendato, sta intraprendendo, Israele e Russia confliggono. Putin ha annunciato la chiusura dell'Agenzia Ebraica in Russia, la «Sochnut» che divenne il primo governo ...