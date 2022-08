Juve, emergenza a centrocampo: Fagioli, Miretti e Rovella alla conquista di Allegri (Di mercoledì 3 agosto 2022) A questo punto mancano solo i nomi delle avversarie nel girone di Champions League per completare il quadro di partite che Paul Pogba dovrà saltare prima di fare il proprio debutto bis ufficiale con ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 3 agosto 2022) A questo punto mancano solo i nomi delle avversarie nel girone di Champions League per completare il quadro di partite che Paul Pogba dovrà saltare prima di fare il proprio debutto bis ufficiale con ...

RhadeaJuventini : RT @tuttosport: Emergenza #Juve, jolly #Cuadrado: la mossa di #Allegri ?? - BWhiteblack : Gli anni di Lippi e Capello io non me li ricordo tutti questi infortunati alla Juve... io davvero non riesco a capa… - JManiaSite : Pressing dal mercato su #Rovella, #Allegri rinvia ogni discorso per l'emergenza centrocampo - Fprime86 : RT @tuttosport: Emergenza #Juve, jolly #Cuadrado: la mossa di #Allegri ?? - infoitsport : Emergenza Juve, jolly Cuadrado: la mossa di Allegri -