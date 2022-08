Il Registro delle Opposizioni non funziona solo per un giorno, numeri per verifica iscrizione (Di mercoledì 3 agosto 2022) Meglio chiarire subito che il Registro delle Opposizioni non funziona solo per un giorno, proteggendoci dalle chiamate moleste del telemarketing per appena 24 ore. La precisazione sembra scontata ma non lo è affatto, visti i dubbi sorti da parte di diversi utenti che si sono iscritti al servizio nei primi giorni dalla sua attività . Questo aspetto verrà chiarito di seguito così come le modalità di verifica della propria procedura, se con esito positivo o meno. Validità iscrizione Il fraintendimento sui tempi di validità dell’iscrizione è nato dal momento in cui in molti hanno visualizzato la notifica del RPO con il riferimento al giorno della procedura come quello fino al quale la protezione dal telemarketing è ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) Meglio chiarire subito che ilnonper un, proteggendoci dalle chiamate moleste del telemarketing per appena 24 ore. La precisazione sembra scontata ma non lo è affatto, visti i dubbi sorti da parte di diversi utenti che si sono iscritti al servizio nei primi giorni dalla sua attività . Questo aspetto verrà chiarito di seguito così come le modalità didella propria procedura, se con esito positivo o meno. ValiditÃIl fraintendimento sui tempi di validità dell’è nato dal momento in cui in molti hanno visualizzato la notifica del RPO con il riferimento aldella procedura come quello fino al quale la protezione dal telemarketing è ...

