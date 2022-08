Il fatto che ce le sentiamo ripetere fin da bambini non le rende più vere Ecco 14 dicerie da vacanza da dimenticare ora e per sempre

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Al cervello piacciono le credenze, vi si appiglia come un rampicante al muro. E d’estate i falsi miti sembra si rincorrano ancora di più. Bufale che si intrecciano ai modi di dire e diventano cicalecci instancabili delle giornate calde. Crema sì-crema no, bagno dopo due ore dal pranzo anzi tre, bevi la birra ghiacciata, metti il costume intero altrimenti si vede la pancia. Qui 14 luoghi comuni da smentire col buon senso e qualche spiegazione scientifica. Alimentazione estiva: la spesa sana contro il caldo guarda le foto 1 Al mare ci aspetta la “prova costume” Con questa espressione si ignora la ...

Mov5Stelle : Il numero di riforme che il MoVimento 5 Stelle ha fatto se le sognano tutti gli altri partiti di destra e di sinist… - marattin : Ieri sera a Zona Bianca. Il danno enorme fatto dal populismo, che ci ha raccontato che i politici potevano e doveva… - marattin : Eppure da qualche parte nel tempo, un giorno, qualcuno arriverà alla verità. Nel frattempo rimane l’angoscia di un… - SaffronHorizon : RT @putino: Chiariamo una cosa: la Cina sta minacciando guerra per la visita di una esponente americana a Taiwan. Gli Stati Uniti non hanno… - FlorisserraGiu : @RaijinTristano @mariolavia Mentre la destra e la sinistra, ha fatto vendere la casa di proprietà degli italiani,… -

RaiNews

A fine febbraio 2022, Johnson proponeva alla Uefa di spostare in Inghilterra la finale di Champions League tolta a San Pietroburgo a causa dell'invasione dell'Ucraina, scommettendo sulin ...Questo dato rispecchia l'attenzione generale di questo paese verso l'agricoltura biologica per la quale l'Austria è al primo posto nell'Unione Europea proprio per ilquasi il 30% della ... Letta-Calenda: raggiunto l'accordo sull'alleanza - Conte: “In bocca al lupo all'ammucchiata” - Conte: “In bocca al lupo all'ammucchiata” "È nostro dovere fare tutto il possibile per ricostruire la vicenda nel modo più dettagliato e preciso possibile. Al momento non si sono configurati ipotesi di reato, anche se gli accertamenti prosegu ...Il viaggio in corso Umberto dopo la bufera che si è abbattuta su Civitanova: le voci di residenti, commercianti e immigrati. La dominicana Miguela: "Sono stata accolta quando avevo bisogno e ho sempre ...