Il cortometraggio ” PETALI ” riceve il riconoscimento da parte del Toronto Indie Filmmakers Festival

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Altra menzione d’onore per il“. Stavolta ilarriva dadel. “Siamo molto felici e grati per questo” afferma Fabrizio Graziosi, ideatore delche continua “questo valorizza ancora di più il lavoro svolto per lo sviluppo e realizzazione della storia”. Il” presentato a Spazio5 in anteprima il 22 aprile scorso, ricordiamo che ha ricevuto anche la menzione d’onore al Roma Short Film, ha ricevuto la selezione ufficiale ale al First-Time ...