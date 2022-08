Il castano nell’estate 2022 per sentirsi al top si porta così

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 3 agosto 2022)re i capelli castani in estate non è sempre semplicissimo: spesso il mare li schiarisce e comunque nella stagione del sole, lasciare la propria chioma scura può essere una scelta coraggiosa. Ecco come fare ad avere dei capelli comunque trendy. Quante sfumature diesistono al mondo? Probabilmente un numero infinito, non possiamo quantificarle. E L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it