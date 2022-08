Gazzetta: Mertens ha detto no ai 5 milioni della Juve (Di mercoledì 3 agosto 2022) Mertens non andrà alla Juve. Ecco cosa scrive la Gazzetta: Ciro Mertens ha fatto spallucce alla Juve per non tradire il Napoli? (…) Nelle ultime ore, dall’entourage del goleador belga sono arrivati segnali di fumo poco incoraggianti. Addirittura i suoi amici napoletani parlano di un no ad un’offerta di 5 milioni netti. Gli approfondimenti porterebbero poco lontano: la realtà è che Dries è stato molto deciso nel respingere le avance dei rivali di sempre. Qualche settimana fa anche Koulibaly aveva resistito al corteggiamento Juventino, optando per il più neutro Chelsea. L’atto d’amore di Mertens evidentemente inorgoglisce i suoi tifosi azzurri, ma anche lui probabilmente dovrà andare all’estero L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 agosto 2022)non andrà alla. Ecco cosa scrive la: Ciroha fatto spallucce allaper non tradire il Napoli? (…) Nelle ultime ore, dall’entourage del goleador belga sono arrivati segnali di fumo poco incoraggianti. Addirittura i suoi amici napoletani parlano di un no ad un’offerta di 5netti. Gli approfondimenti porterebbero poco lontano: la realtà è che Dries è stato molto deciso nel respingere le avance dei rivali di sempre. Qualche settimana fa anche Koulibaly aveva resistito al corteggiamentontino, optando per il più neutro Chelsea. L’atto d’amore dievidentemente inorgoglisce i suoi tifosi azzurri, ma anche lui probabilmente dovrà andare all’estero L'articolo ilNapolista.

Gazzetta_it : Mertens dice no a 5 milioni della Juve: non vuole tradire la sua Napoli - Gazzetta_it : Mertens alla Juve? Duttilità, fiuto del gol ed esperienza: una garanzia per Allegri - Gazzetta_it : Mertens, l'ultimo dei romantici. Ma se va alla Juve non dategli del traditore. Il commento di Stefano Agresti… - napolista : Gazzetta: Mertens ha detto no ai 5 milioni della Juve Come Koulibaly, non ha voluto dare un dolore ai tifosi del N… - MicheleLeRoi : @Gazzetta_it Praticamente fanno e disfano tutto loro, inventato la trattativa e poi inventano il rifiuto di Mertens. -