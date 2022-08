Futuro Meret, anche lo Spezia ci prova per il portiere (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sondaggio dello Spezia per Meret: è la prima scelta se salta Dragowski Lo Spezia ha fatto un sondaggio con il Napoli per Meret. Con Provedel promesso … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sondaggio delloper: è la prima scelta se salta Dragowski Loha fatto un sondaggio con il Napoli per. Con Provedel promesso … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

vitovito63 : @Daniele91Nap Oggi e’ Meret Per il futuro non v’e’ certezza - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale REPUBBLICA – Napoli: il Torino su Meret, al lavoro per la f… - infoitsport : Venerato: 'Kepa, l'agente è a Milano per parlare con il Napoli, ecco i dettagli, le ultime sul futuro di Meret e il… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Kepa, l'agente è a Milano per parlare con il Napoli, ecco i dettagli, le ultime sul futuro di Meret e… - IagoAndrade14 : @DLudovica @MarcoDiMaro @Torrenapoli1 Il portiere,Meret, ci sta Nazionale italiano A Napoli, per il clima creato, é… -