Elezioni | Renzi “Mon mi faccio candidare da Pd per la poltrona”

ROMA (ITALPRESS) – "Cosa è il diritto di tribuna? Un posto garantito come capolista del PD a tutti i leader dei partiti in coalizione. Così sono sicuri di entrare in Parlamento. Lo hanno proposto anche a noi. Pare che al momento abbia accettato di prendere questo posto e correre con il simbolo del PD, Luigi Di Maio. Amici miei, ma la dignità dov'è? Ho lasciato il PD perchè non condividevo le idee di quel gruppo dirigente. Io non mi faccio adesso candidare da quel partito per salvare una poltrona". Così, in un post su Facebook, il leader di Iv, Matteo Renzi. "Le idee valgono più dei posti. Per me la politica è un ideale, non un centro per l'impiego. E a chi mi chiede se useremo il diritto di tribuna rispondo: mi chiamo Matteo Renzi, io, non Luigi Di Maio. Meglio rischiare di perdere il seggio che avere ..."

