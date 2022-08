**Elezioni: Bonelli, 'non regalo 14 seggi a destra, serve responsabilità'** (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - Regalare 14 seggi al centrodestra? "Assolutamente no, c'è bisogno di grande senso di responsabilità. L'accordo non è già nei fatti, noi abbiamo avuto la responsabilità di dialogare con chi è distante e ha usato termini come 'accozzaglia' o 'frattaglie' che non è un modo intelligente per stare insieme". Così Angelo Bonelli a Metropolis su Repubblica.it. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - Regalare 14al centro? "Assolutamente no, c'è bisogno di grande senso di. L'accordo non è già nei fatti, noi abbiamo avuto ladi dialogare con chi è distante e ha usato termini come 'accozzaglia' o 'frattaglie' che non è un modo intelligente per stare insieme". Così Angeloa Metropolis su Repubblica.it.

