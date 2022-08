Elezioni | Berlusconi | “Non farò né il presidente del Consiglio | né del Senato” Meloni | “Salvini al Viminale? Non si decide prima” Calenda chiude a Verdi-Si | “Nessuna rinegoziazione”

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il leader dem: «di tutto per un centrosinistra competitivo». Renzi: «No al diritto di tribuna». Di Maio: «Chiediamo rispetto». Parlamentarie M5S: autocandidature dal 5 all’8 agosto

Adnkronos : 'Il prossimo governo avrà la possibilità di investire ingenti risorse con i soldi che io ho ottenuto in Europa per… - Adnkronos : Il video di #Berlusconi: “Io ho ottenuto i soldi del Pnrr”. - elio_vito : Meloni si lamenta, evoca complotti, dà la colpa ad altri ma sa bene che se anche la coalizione di destra vincesse l… - Giangi_ilBoomer : Mentre guidavo ho visto un manifesto elettorale di #Berlusconi e a giudicare dalla foto mi sa che ho superato le 88… - ailinon80 : RT @M49liberorso: Meloni “Dio Patria Famiglia” Berlusconi “ Un nuovo Miracolo “ Salvini “ la Madonna di Medjugorje “ Non mi ero accorto ch… -

"Il presidenteha espresso e impersona questo sogno di libertà che con il governo di ... Domenico Scilipoti Isgrò 'Servizio pubblico assicuri imparzialità'2022. Di Maio dopo l'...... come durante lecomunali di Roma. Ma in quel modo, spiega si sarebbe "regalata una ... Quanto a Silvio, "è stato un grande imprenditore, è stato un combattente politico. Può piacere ..."Per Azione la situazione più convenitene sarebbe stata andare da sola alle elezione, ma questo avrebbe determinato la vittoria del centrodestra a tavolino, ...Roma, 4 ago. (LaPresse) – “Non ho ancora deciso se mi candiderò”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervistato da Rtl 102.5 a ‘Non stop news’ dove assicura che le voci su una sua ...